В Ростовской области из-за жары в +40 градусов объявили штормовое предупреждение

В жару нужно носить головные уборы и пить как можно больше жидкости Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 6 и 7 июля ожидается сильная жара до +40 градусов. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по донскому региону.

Специалисты напоминают, что длительное пребывание под солнцем может привести к перегреву организма, тепловым и солнечным ударам.

В знойную погоду рекомендуется:

- избегать долгого нахождения на открытом солнце. Носите головные уборы;

- чаще пить, но не холодную, а прохладную воду. Лучше подойдут отвары трав, охлажденный зеленый чай или минеральная вода;

- не находитесь длительное время в душном помещении;

- не употребляйте в жару алкоголь.

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