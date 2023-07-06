Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+32°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество6 июля 2023 8:03

В Ростовской области из-за жары в +40 градусов объявили штормовое предупреждение

Жителям Дона избегать длительного пребывания под солнцем
Ангелина СКИБА
В жару нужно носить головные уборы и пить как можно больше жидкости

В жару нужно носить головные уборы и пить как можно больше жидкости

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области 6 и 7 июля ожидается сильная жара до +40 градусов. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по донскому региону.

Специалисты напоминают, что длительное пребывание под солнцем может привести к перегреву организма, тепловым и солнечным ударам.

В знойную погоду рекомендуется:

- избегать долгого нахождения на открытом солнце. Носите головные уборы;

- чаще пить, но не холодную, а прохладную воду. Лучше подойдут отвары трав, охлажденный зеленый чай или минеральная вода;

- не находитесь длительное время в душном помещении;

- не употребляйте в жару алкоголь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об аномальной 40-градусной жаре

Четверг и пятница будут ясными и без осадков (подробности)