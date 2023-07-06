В Ростовской области из-за жары в +40 градусов объявили штормовое предупреждение

В жару нужно носить головные уборы и пить как можно больше жидкости
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ростовской области 6 и 7 июля ожидается сильная жара до +40 градусов. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по донскому региону.
Специалисты напоминают, что длительное пребывание под солнцем может привести к перегреву организма, тепловым и солнечным ударам.
В знойную погоду рекомендуется:
- избегать долгого нахождения на открытом солнце. Носите головные уборы;
- чаще пить, но не холодную, а прохладную воду. Лучше подойдут отвары трав, охлажденный зеленый чай или минеральная вода;
- не находитесь длительное время в душном помещении;
- не употребляйте в жару алкоголь.
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