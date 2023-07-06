В Ростове на Пушкинской вновь запретили ночную парковку транспорта

Машины ночью нельзя оставлять на двух участках пути Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростове-на-Дону снова запретили ночную парковку на улице Пушкинской. Информацию об этом распространил городской департамент автодорог.

- Ограничения вводятся на участке от Буденновского до Доломановского, а также от здания № 121 до № 91/70 улицы Пушкинской в период с 20 часов вечера до 8 часов утра, - говорится в объявлении.

Как пояснили власти, в ночное время суток оставлять транспорт на указанных отрезках пути нельзя из-за работ по нанесению дорожной разметки.

Добавим, парковаться на Пушкинской можно будет только днем, с 8 утра до 20 часов вечера. Водителей просят помнить об этом и быть внимательными.

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