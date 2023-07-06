Власти Ростова разрешили подготовить к застройке участок в Нахичевани

Разрешение на планировку было выдано после заявления застройщика Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Ростова-на-Дону разрешили бизнесмену Валерию Левченко разработать планировку участка площадью 2,02 га в Нахичевани. Постановление, утвержденное сити-менеджером Алексеем Логвиненко, можно найти на сайте городской администрации.

Застройщик собирается распланировать участок в границах улиц: Налбандяна - 20-я линия - Мурлычева - 18-я линия.

Документацию исполнителю следует подготовить в течение года на свои средства. Итоговые планы проверят в департаменте архитектуры донской столицы.

Отметим, что разрешение на планировку было выдано после заявления застройщика, которое он подал в мае 2023 года. До этого, с ноября 2020 года, действовало постановление о признании отдельных частей планировки не подлежащими применению.

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Застройщик должен подготовить документы в течение года (подробности)