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НовостиПолитика6 июля 2023 11:11

Пункт отбора на военную службу по контракту приглашает жителей Ростовской области

После заключения контракта обещают выплатить почти 300 тысяч рублей
Ангелина СКИБА
При себе следует иметь паспорт, военный билет

При себе следует иметь паспорт, военный билет

Фото: Александр КОЦ

В Ростове-на-Дону пункт отбора на военную службу по контракту приглашает мужчин от 18 до 60 лет вступить в ряды Вооруженных Сил России. Объявление опубликовали на сайте донского правительства.

- Контракт заключается на срок от одного года. Гарантируется высокое денежное довольствие, полный соцпакет. Документы оформят в течение одного дня, - говорится в сообщении.

Тем, кто придет в пункт отбора, обещают единовременную выплату в 195 тысяч рублей и региональную выплату в 100 тысяч рублей.

Дополнительную информацию все желающие могут получить в Ростове-на-Дону на Оганова, 22. При себе следует иметь паспорт, военный билет.

Также задать вопросы можно по телефонам, указанным ниже.

АЛЛО!

Телефоны для кандидатов на военную службу по контракту: +7(863) 235-15-23 или «117».

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