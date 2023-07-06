Пункт отбора на военную службу по контракту приглашает жителей Ростовской области

При себе следует иметь паспорт, военный билет
Фото: Александр КОЦ
В Ростове-на-Дону пункт отбора на военную службу по контракту приглашает мужчин от 18 до 60 лет вступить в ряды Вооруженных Сил России. Объявление опубликовали на сайте донского правительства.
- Контракт заключается на срок от одного года. Гарантируется высокое денежное довольствие, полный соцпакет. Документы оформят в течение одного дня, - говорится в сообщении.
Тем, кто придет в пункт отбора, обещают единовременную выплату в 195 тысяч рублей и региональную выплату в 100 тысяч рублей.
Дополнительную информацию все желающие могут получить в Ростове-на-Дону на Оганова, 22. При себе следует иметь паспорт, военный билет.
Также задать вопросы можно по телефонам, указанным ниже.
АЛЛО!
Телефоны для кандидатов на военную службу по контракту: +7(863) 235-15-23 или «117».
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