Акции и выставки проведут ко Дню семьи, любви и верности в Ростовской области

Символ Дня семьи, любви и верности - ромашка Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростовской области в честь Дня семьи, любви и верности проведут акции, экскурсии, мастер-классы и выставки. Взрослых и детей приглашают в музеи и библиотеки, сообщают донские власти.

Так, например, в городе Гуково музей имени Миклушина организует экскурсию «Полвека назад». Тематические мероприятия также планируются в эколого-историческом музее Волгодонска, в музее Сальска и в музее-заповеднике Азова.

Областные музеи ИЗО и краеведения подготовили программы «Цветы на День семьи своими руками» (оригами) и «Андре Дерен, вольная копия».

В Новочеркасском музее истории донского казачества на мастер-класс будут ждать юных посетителей.

В музее «Самбекские высоты» состоится интерактивное мероприятие «Война любви не помеха», акция для семейных групп «Музейный марафон».

В Старочеркасском музее-заповеднике подготовили литературно-музыкальное событие «Важней всего погода в доме!».

Таганрогский музей-заповедник проведет интерактивную программу с театральными элементами «Ромашковое настроение». Кроме того, посетителям прочтут лекцию о творческой династии художников «Таланты семьи Маковских».

Интересные выставки также планируются в Ростовской областной специальной библиотеке для слепых и в Донской публичной библиотеке.

Напомним, праздник в честь святых Петра и Февронии Муромских отмечают 8 июля. С 2022 года памятную дату официально утвердили по указу президента России Владимира Путина.

Символ Дня семьи, любви и верности - ромашка, из нее обычно плетут венки и составляют букеты. Также популярной традицией стало заключение браков. В День семьи, любви и верности ЗАГСы часто продлевают работу и отказываются регистрировать разводы.

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