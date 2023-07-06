В Ростове-на-Дону от мышей и крыс обработали территорию в 3,4 га

Ранее «неправильных белок» заметили на кормушках в парках Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону, по состоянию на 5 июля, обработки от грызунов провели на площади в 3,4 га. Борьбу с мышами и крысами ведет подрядчик, контролирует ситуацию департамент благоустройства. Об этом после публикации «КП-Ростов-на-Дону» сообщили городские власти.

- 5 июля общая площадь, на которой подрядная организация провела дератизационные мероприятия, составляет уже 3,4 га. Основная цель - не допустить возникновения и распространения опасных инфекционных болезней в городе, - прокомментировали в группе VK администрации Ростова-на-Дону.

Напомним, ранее в эфире радио «Комсомольская правда-Ростов-на-Дону» на 89,8 FM зоолог, кандидат биологических наук Александр Липкович объяснил, почему на кормушках в парках днем стали замечать не только белок, но и крыс.

Эксперт отметил, что подобное поведение животных может указывать на увеличение их численности. Обычно мелкие хвостатые предпочитают прятаться в подвалах и ведут преимущественно ночной образ жизни.

- Город - это место обитания человека, люди пытаются создать для себя комфортную среду, а высокая численность грызунов к этому не приводит. Хотя сейчас и появились псевдоэкологические разговоры, что крысы - элемент городской фауны, - отметил Александр Липкович.

Зоолог добавил, что наличие грызунов приводит к напряжению эпидемической ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителей Ростова-на-Дону предупредили об аномальной жаре почти в +40 градусов

Из-за повышения температуры возможны пожары, в том числе ландшафтные (подробности)