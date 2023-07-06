В Ростовской области ввели ограничения из-за холероподобной микрофлоры

Купаться и ловить рыбу нельзя в Темернике, в Ростовском море и Северном водохранилище Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В реке Темерник на территории Ростовской области выявили «типичную для этого времени года» холероподобную микрофлору. Из-за этого в ряде водоемов - в самом Темернике, Ростовском море и Северном водохранилище - ограничили купание, сообщает управление Роспотребнадзора.

Отметим, в указанных местах, кроме отдыха, не рекомендуют ловить рыбу. Воду также пока нельзя использовать для хозяйственных целей.

Как поясняют специалисты, ограничение временное, оно продлится «до завершения лабораторных исследований». Сейчас задействованы Ростовский противочумный институт и РосНИПЧИ «Микроб».

Появление холероподобной микрофлоры объясняют влиянием жаркой погоды и обильных осадков.

- Усилен мониторинг микробного загрязнения водоемов и рек. Эпидобстановка стабильная. Общие показатели инфекционной заболеваемости не превышают среднемноголетних значений. Ситуация находится на контроле, - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

Уберечься острых кишечных инфекций помогут следующие правила:

- нужно строго соблюдать личную гигиену (мыть руки с мылом перед приготовлением и приемом пищи, после туалета);

- купаться можно только в разрешенных местах. Во время плавания лучше не набирать воду в рот;

- употреблять советуют только гарантированно безопасную воду и напитки;

- нельзя приобретать продукты в нелегальных торговых точках;

- следует раздельно обрабатывать сырые и вареные продукты, для этого нужны отдельные разделочные доски и ножи;

Важно: при первых признаках острых кишечных инфекций незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью.

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