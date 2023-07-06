В администрации Ростова-на-Дону разъяснили ситуацию с киосками «Ростдонпечати»

В городской администрации пояснили, что убирать нужно только те палатки, которые размещены самовольно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Ростова объяснили, что будет с киосками «Ростдонпечати». Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили в городской администрации 6 июля.

Согласно информации, в ДИЗО поступили заявления о расторжении договоров аренды от компании. Всего расторгнуто 38 контрактов аренды. Причина – переход прав НТО к компании «Семейное чтение» по договору купли-продажи.

Отметим, что стало известно о демонтировании торговых точек с газетами и журналами на территории города. В городской администрации пояснили, что убирать нужно только те палатки, которые размещены самовольно.

- В результате конкурса № 60/Н, проведённого в июне 2022 года, ООО „Семейное чтение“ стало победителем по 10 лотам на право размещения павильонов по продаже печатной продукции, — говорится в сообщении.

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(Подробности)