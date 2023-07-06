Геннадий Онищенко рассказал, опасны ли посылки в Ozon

Ростовчане обеспокоены с ситуацией, случившейся на одном из складов в Екатеринбурге Фото: Иван МАКЕЕВ

Доктор медицинских наук Геннадий Онищенко рассказал NEWS.ru, стоит ли бояться посылок с популярного маркетплейса Ozon. По словам специалиста, у покупателей нет риска заразиться через посылки, даже если они были отправлены инфицированным сотрудником.

Отметим, что на одном из складов маркетплейса в Екатеринбурге у сотрудников обнаружили менингококковую инфекцию. Болезнь передается воздушно-капельным путем.

- В первую очередь стоит провести соответствующие меры и обследовать людей, которые контактировали с заболевшими и работают на складе, в котором обнаружили инфекцию. Им предстоит пройти инкубационный период, так как они могут являться бессимптомными носителями, — рассказал Геннадий Онищенко.

По словам медика, повода для тревоги нет. В первую очередь нужно запомнить, что возбудитель инфекции может прожить на поверхностях из картона или пластика недолгое время.

Напомним, что о вспышке менингококковой инфекции среди работников распределительного центра в Екатеринбурге стало известно 5 июля. Уже зарегистрировали семь случаев заражения.

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