Власти Ростова опровергли информацию о жилой застройке в районе Парамоновских складов

Данный земельный участок расположен в территориальной зоне рекреационного назначения второго типа
Фото: Александра КАКАСЬЕВА
Строительство жилого комплекса в районе Парамоновских складов не запланировано. Об этом "КП - Ростов-на-Дону" рассказали в пресс-службе городской администрации 6 июля.
- Данный земельный участок расположен в территориальной зоне рекреационного назначения второго типа, - уточнили в администрации.
Отметим, что в ряде городских СМИ появилась информация о том, что рядом с Парамоновскими складами, на улице Нижнебульварной, 14, планируют построить жилой комплекс. Власти опровергли эти слухи. В пресс-службе также добавили, что территории, предназначенные для отдыха, туризма или спорта, не предусматривают возможности возведения жилых построек.
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Возражений от жителей города к властям не поступило