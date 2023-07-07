В Ростове на выходных ожидается пасмурная погода и +29 градусов

Вечером в донской столице пройдет небольшой дождь Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону на выходных синоптики прогнозируют пасмурную погоду и +29 градусов. Об этом сообщили в «Гисметео».

В субботу, 8 июля, в донской столице весь день будет пасмурная погода. Днем воздух прогреется до +29 градусов. Вечером в городе может пройти небольшой дождь, а столбики термометров покажут +20 градусов. Порывы ветра достигнут семи метров в секунду.

В воскресенье, 9 июля, в городе погода будет аналогичной. Днем воздух прогреется до +25 градусов, а вечером покажет всего +22 градуса. Порывы ветра достигнут десяти метров в секунду.

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