В Ростовской области пострадали два человека в ДТП с перевертышем

С травмами пострадавших доставили в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в аварии с «перевертышем» пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. ДТП произошло 6 июля на трассе «Кашары-Морозовск».

По предварительной информации, 26-летний водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и съехал в кювет. В результате чего, автомобиль перевернулся.

В аварии пострадали 15-летний и 21-летний пассажиры. С травмами их доставили в больницу. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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