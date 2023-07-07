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НовостиОбщество7 июля 2023 5:36

Ростовчанам предлагают вступить в ВС РФ в июле за 300 тысяч рублей

Пункт отбора расположен на улице Оганова, 22
Лейла МИРИШОВА
Подписать контракт могут кандидаты в возрасте от 18 до 16 лет.

Подписать контракт могут кандидаты в возрасте от 18 до 16 лет.

Фото: Александр КОЦ

В Ростове жителям предлагают вступить в ВС РФ за 300 тысяч рублей. Об этом сообщили на сайте регионального правительства 6 июля.

Подписать контракт могут кандидаты в возрасте от 18 до 60 лет. У них должен быть с собой паспорт и военный билет. Подписать и оформить необходимые бумаги нужно в течение суток.

- Предусмотрена единовременная выплата за подписание контракта в размере 195 тысяч рублей и региональная выплата в размере 100 тысяч рублей, - говорится в сообщении правительства.

Отметим, что пункт располагается на улице Оганова, 22.

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(Подробности)