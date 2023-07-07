В Ростове поделились программой мероприятий в День семьи, любви и верности

На территории города запланированы десятки акций Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону власти поделились программой мероприятий в День семьи, любви и верности. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко на своей странице.

В городе 8 июля запланированы десятки разных мероприятий. Так, в парке «Левобережном» для гостей и жителей города пройдут мастер-классы. Также запланировано профилактическое мероприятие «Здоровая семья — здоровый Ростов», а после - церемония награждения лучших семей донской столицы.

В парке имени Максима Горького подготовят выставки картин местных художников. Для жителей подготовят концерт. Одним особенным мероприятием станет игровая программа «Я дарю тебе ромашку».

Во всех городских парках пройдут различные фестивали, спортивные соревнования и концерты. А в Краеведческом библиотечно-информационном центре имени М. А. Шолохова пройдет час духовного просвещения.

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