В Ростовской области поймали нарушителя с незаконным уловом на 5 млн рублей

Во время обыска изъяли судака, леща, тарань, стерлядь и осетра. Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по РО

В Ростовской области поймали нарушителя с незаконным уловом из 2 тысяч рыб, в том числе краснокнижных. Ущерб составил свыше 5 млн рублей, сообщили в пограничном управлении ФСБ России по донскому региону.

Как уточнили в ведомстве, мужчину с добычей задержали на берегу водоема в районе поселка Михайловка. Во время обыска изъяли судака, пиленгаса, сельдь, леща, тарань, стерлядь и осетра. Также нашли 1,5 км запрещенных сетей.

- Подозреваемый пытался скрыться. В его отношении возбуждены административные дела за «Неповиновение требованию сотрудника ФСБ», «Нарушение пограничного режима» и «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство», - прокомментировали в погрануправлении.

Сейчас действия мужчины также проверяют на уголовную составляющую. В этом случае наказание может грозить сразу по двум статьям УК РФ с максимальным сроком заключения до 5-6 лет и штрафом до 2 млн рублей.

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