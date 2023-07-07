Валентин Кукин занял пост заместителя главы администрации по вопросам ЖКХ

Ранее Валентин Кукин возглавлял администрацию Первомайского района Ростова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Валентина Кукина назначили заместителем главы администрации Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ. Нового управленца официально утвердил в должности сити-менеджер Алексей Логвиненко. Об этом стало известно сегодня, 7 июля.

- С сегодняшнего дня специалист назначен на пост заместителя главы администрации города Ростова-на-Дону по ЖКХ, - говорится в сообщении мэрии.

Напомним, до этого, с марта 2020 по 6 июля 2023 года, чиновник возглавлял администрацию Первомайского района донской столицы. С 2017 по 2020 годы занимал различные должности в ростовских администрациях, а еще раньше, с 2015 по 2017 годы, трудился в муниципальной инспекции администрации Новочеркасска.

Валентин Кукин имеет высшее образование. Окончил Невинномысский институт экономики, управления и права, а также Российский государственный университет правосудия.

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