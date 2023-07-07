Власти объяснили, почему в Ростовской области произошло снижение рождаемости

По итогам 2022 года в Ростовской области на свет появились 32,8 тысячи малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области по итогам 2022 года на свет появились 32,8 тысячи малышей, то есть меньше, чем в другие отчетные периоды. Об этом говорится в программе «Повышение рождаемости на 2023 - 2025 годы». Материалы опубликовали на сайте донского правительства.

Постепенное снижение показателей на Дону продолжается примерно с 2016 года, тогда зарегистрировали 49 тысяч младенцев. В 2017 - 43,6 тысячи, в 2018 - 41 тысячу, в 2019 - 37,7 тысячи, в 2020 - 36,4 тысячи, в 2021 - 35,8 тысячи, в 2022 - 32,8 тысячи детей.

Основные причины изменения рождаемости:

- репродуктивные планы населения, откладывание рождения детей под влиянием экономической ситуации;

- старение населения;

- изменение отношения к семье и браку. В 2022 году на 29,5 тысячи браков приходилось 20,1 тысячи разводов;

- занятость женщин в общественном производстве;

- повышение требований к воспитанию, рост затрат на содержание и обучение.

- Все это приводит к эволюции общественного сознания и формирует установки на малодетную семью. Наибольший спад рождаемости отмечен именно по вторым детям. Население сознательно не реализует свой естественный потенциал, ограничивая деторождения, - прокомментировали власти в опубликованном документе.

Добавим, по «низкому варианту» прогноза рождаемости, в 2024 году в регионе должны появиться на свет 29,9 тысячи детей. По «высокому варианту» - 38,8 тысячи младенцев.

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