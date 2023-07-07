В Ростовской области осудили бывшего главу Зимовниковского сельского поселения

Подсудимый получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области бывший глава Зимовниковского сельского поселения получил 1 год и 6 месяцев колонии общего режима. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по региону.

По данным ведомства, экс-чиновник не имел допуска к государственной тайне, но незаконно подписал распоряжение о надбавке в 10 % от оклада за работу с секретными документами. В итоге ущерб муниципалитету составил более 106 тысяч рублей.

Известно, что приговор за указанное нарушение вынесли по части 3 статьи 160 УК РФ («Присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»).

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Сейчас обстоятельства случившегося выясняют правоохранители (подробности)