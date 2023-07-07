Жительницы Ростовской области стали реже делать аборты

Чаще всего об аборте задумываются женщины в браке, имеющие финансовые трудности Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области женщины стали реже делать аборты. Об этом говорится в постановлении властей о программе по повышению рождаемости на 2023 - 2025 годы. Материалы были опубликованы на сайте донского правительства.

- При анализе показателей отмечается тенденция к снижению количества абортов на 1000 женщин фертильного возраста с 15,2 - в 2016 году до 9,4 - в 2022 году, - отмечается в документе.

Указано также, что перед медицинским вмешательством все женщины в 2022 году проходили консультации. Всего прервать беременность решили 3148 жительниц Дона.

Судя по анкетированию, в среднем об аборте задумывались 30-летние женщины. Из них 65 % были в браке, 25 % оказались не замужем, еще у 10 % не было постоянного партнера. 42 % обратившихся - жительницы сельской местности, 58 % - горожанки.

Причинами для прерывания беременности стали финансовые трудности (53 %), жилищные условия (20 %) и прочие проблемы (27 %). От нерожденных детей отказывались на сроках до 6 недель (8 %) и от 7 до 12 недель (92 %).

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