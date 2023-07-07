Сухие фонтаны скоро появятся в Ростове перед музыкальным театром

Весь комплекс работ должен завершиться в следующем году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове возле музыкального театра появятся фонтаны с сухими чашами. Их уже начали устанавливать. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Это один из этапов благоустройства прилегающей к театру территории. Таким образом учреждение культуры готовится к своему 25-летнему юбилею. Весь комплекс работ должен завершиться в следующем году.

- К юбилейной дате мы стремимся закончить все ремонтно-реставрационные работы в музтеатре. Интерьер готов, снаружи мы провели фасадные работы, поменяли инженерные коммуникации. Оставшиеся виды работ в этом и следующем году – благоустроительные, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов.

Далее предстоит установить клумбы, высадить недостающие растения, смонтировать подсветку и запустить фонтаны.

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