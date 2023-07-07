Жителя Сальска заподозрили в жестоком убийстве обухом топора

Сейчас по делу продолжается следствие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 54-летнего жителя Сальска заподозрили в жестоком убийстве знакомого. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по донскому региону.

Известно, что предполагаемый преступник устроил смертельную разборку вчера, 6 июля. Предварительно, мужчина выпивал у себя дома с 43-летним другом, но в какой-то момент разгорелась ссора.

Хозяин дома в гневе схватил топор и нанес обидчику «множественные удары обухом топора». Пострадавший умер на месте.

- В отношении подозреваемого сальчанина возбуждено дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Сейчас он задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о заключении под стражу, - прокомментировали в Следкоме.

Добавим, подозреваемый мужчина ранее был неоднократно судим за преступления против личности и собственности.

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