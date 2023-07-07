В Аксае водитель иномарки сбил 16-летнего пешехода

С травмами пострадавшего увезли в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксае водитель легковушки сбил 16-летнего пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Инцидент произошел утром 7 июля.

По предварительной информации, 28-летний водитель «Датсун Он-До» двигался по проспекту Аксайскому, 32. В этот момент на проезжую часть выбежал 16-летний пешеход. Водитель не успел притормозить и сбил подростка. Известно, что он переходил проезжую часть в неположенном месте, из-за стоящего автобуса, справа налево по ходу движения автомобиля.

С травмами его доставили в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе.

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