В Ростовской области более 180 человек погибли в ДТП с начала года

Из-за сорокоградусной жары в донской госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными за рулем. Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростовскую область пришла невыносимая жара — температура воздуха в тени доходит до плюс 40 градусов. Из-за этого плавится не только асфальт. В донской госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными за рулем.

ПОЧЕМУ БЬЮТСЯ НА ДОРОГЕ

По данным сайта статистики ГИБДД, за первые пять месяцев на Дону произошло 936 аварий. В них погиб 181 человек, еще 1128 пострадали. Причем, в мае количество аварий существенно увеличилось по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Их число выросло на 27,4%.

Всего же с начала текущего года специалисты областной поисково-спасательной службы ликвидировали последствия более чем 150 ДТП.

Специалисты говорят: большинство аварий на дорогах произошли из-за несоблюдения правил дорожного движения, невнимательности и плохого самочувствия водителей.

ЧТО ДЕЛАТЬ

В экстренных службах напомнили водителям, что во время жары у многих снижается внимательность и скорость реакции, появляются сонливость и усталость. В областной поисково-спасательной службе порекомендовали ездить утром и вечером, когда температура не такая большая. При этом желательно избегать пробок.

Стоит учитывать и то, что на раскаленном асфальте нельзя тормозить быстро. Надо делать это постепенно, чтобы не потерять контроль над машиной.

Особое внимание надо уделять и системе охлаждения двигателя. Из-за жары он может «закипеть». Поэтому перед поездкой нужно проверить, достаточно ли охлаждающей жидкости в бачке.

КОНКРЕТНО

Что нельзя делать во время жары

— Если почувствовали недомогание или усталость, надо остановиться, выпить воды и умыться;

— Пожилым людям и тем, кто плохо переносит жару, не стоит садиться за руль. Даже если поездка будет непродолжительной;

— Парковать машину следует там, где на нее не попадают солнечные лучи. А перед поездкой проветрить ее;

— Нельзя оставлять в машине без присмотра детей и животных, даже если работает кондиционер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Как пережить жару

Как пережить без последствий для здоровья сорокаградусную жару, рассказала и заведующая скорой медицинской помощью города Новочеркасска Олеся Дмитриева.

Специалист отметила, что во время жары не надо усердствовать с физическими нагрузками и, по возможности, как можно больше быть в тени. При этом обязательно на голове должен быть головной убор. Одежду лучше носить светлую и продуваемую ветром. Например, из хлопка. Воды надо пить побольше, но лучше не газированной. А вот от алкоголя вообще стоит отказаться.

Помните, что при тепловом перегревании краснеет кожа, пересыхает слизистая и начинается сильная жажда. Потом можно потерять сознание или даже умереть.

Специалист отметила, что солнечный удар может произойти как при нахождении под палящими лучами, так и через 6-8 часов.

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