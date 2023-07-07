Дочка просила купить змейку: Как в обычной квартире в Ростове вырос питон весом в 100 килограммов

Сергей взял трехсотграммовую змейку восемь лет назад, а теперь питомец весит больше центнера. Фото: Личный архив героя публикации

На днях городские паблики облетела новость об огромном питоне в центре Ростова. Рептилия массой в центнер выползла на променад в переулке Университетском. Чем, конечно, привела в восторг детвору, которая пыталась погладить «змейку», и шокировала взрослых. Хозяин холоднокровного питомца Сергей Колпаков рассказал «КП — Ростов-на-Дону», опасно ли такое домашнее животное и каково содержать гиганта в обычной квартире.

ВСЮ ЖИВНОСТЬ ТАЩИЛ ДОМОЙ

Несмотря на детство в квартире, Сергей всегда любил животных и всех их пытался одомашнить.

- Были и собаки, и кошки, и хорек. Еще до школы таскал домой змеек, ящерок. Ехали с пацанами на левый берег купаться, а обратно - с живностью. Дома, конечно, таких питомцев не принимали и заставляли везти их обратно, - вспоминает Сергей. - Дошло до того, что в пионерлагере в Шепси мне запрещалось ходить по газонам — только по асфальтированным дорожкам. Потому что как только на траву сойду — сразу какую-нибудь ящерку поймаю.

Дочка Диана восемь лет назад после императорского удава купить змейку побольше. Отец отказать не смог. Фото: Личный архив героя публикации

ВОСЕМЬ ЛЕТ БЕЗ ИМЕНИ

Любовь к рептилиям осталась и во взрослом возрасте. Дома у ростовчанина жил императорский питон, но в шесть лет умер от своей змеиной онкологии. После этого тогда еще девятилетняя дочурка Диана попросила папу о новом питомце, чуть покрупнее. Так восемь лет назад у них поселился сетчатый питон. За эти годы хозяин так и не дал ему имя.

- Конкретной клички у животного нет, потому что у змеи нет ушных раковин. У них слух идет через вибрацию, через землю, поэтому животное на имя не откликается. Оно разве что людям нужно. Мама его Питоша называет.

В первые три года жизни сетчатый питон может прирастать до двух метров в длину, рассказывает Сергей. Фото: Личный архив героя публикации

ЧУТОК ПЕРЕРОС

300-граммовый малыш из Таиланда был сначала дочке как браслетик, но рос не по дням, а по часам.

- Мы брали мальчика, потому что сетчатый питон — достаточно крупная змея. Парни у нее во взрослом возрасте достигают адекватных размеров - 25-30 килограммов, а девочки и за сотку вырастают, - говорит ростовчанин. - Но, видимо, нормальные условия содержания и питания спровоцировали рост - питон набрал больше, чем положено. При этом он развивается всю жизнь - особенно интенсивно в первые два-три года. Сначала увеличивается в длину, а потом в основном набирает массу.

Длину питомца хозяин давно не измерял. Навскидку — примерно четыре метра. Первое время Питоша жил в небольшом террариуме, сейчас его жилье - размером с двуспальную кровать.

Дочка пошла в папу - не боится животных, которые окружающих приводят в панику, и усиленно изучает химию и биологию к ЕГЭ в следующем году. Фото: Личный архив героя публикации

ЧЕТЫРЕ - ПЯТЬ КРОЛИКОВ НА ОБЕД

Однажды, когда питомец был поменьше, выбрался из террариума и заполз на диван к 70-летней маме Сергея. Женщина не испугалась, но напомнила, что каждый должен спать в своей комнате или террариуме. После этого змеиное жилье укрепили - больше оно не подводило.

Ростовское лето питону по нраву, а вот зимой нужен дополнительный обогрев. Комфортная температура для холоднокровного — от +26 градусов. Хозяин утепляет террариум термошнурами — по расходам выходит не дороже обычной лампочки.

В месяц питон съедает четыре - пять живых кроликов — до 15 килограммов пищи.

- Он готов повторить и через неделю. Но при содержании в домашних условиях и малоподвижном образе жизни можно заработать ожирение. Поэтому, по всем рекомендациям герпетолога, питается раз в месяц, - объясняет Сергей.

Питон тоже любит охладиться в ванной. Фото: Личный архив героя публикации

НАЙТИ У ЗМЕИ ПОЧКИ

Лечение у змеи тоже особое. К пациенту внушительных размеров ветврача вызывают на дом. Если нужно поставить укол, то делают его выше почек — герпетолог знает, где это. Сам Сергей примерно тоже, но доверяет только ветеринару. Домашним лечением приходится заниматься в случаях попроще.

- Змея у нас очень адекватная и не нервная. В молодости у питона был накол зуба и стоматит — десна воспалилась. Ветврач прописал втирать в челюсть растертую таблетку. Понятно, что это животному не нравилось — он вырывался, пытался уползти, но не кусался, - рассказывает Сергей.

«А ЕСЛИ Я ЕМУ НА ХВОСТ НАСТУПЛЮ?»

До пандемии, когда питон был полегче, хозяин мог в одиночку вынести его на улицу с третьего этажа без лифта. В это время змейка часто гуляла по центру города. Но, как и многие люди, Питоша набрал вес на «удаленке» и стал нетранспортабельным. Его звездный час в соцсетях случился, когда хозяин вместе с помощником вынес животное буквально на 15-минутную фотосессию возле дома.

- Люди всегда с интересом подходят, с детьми. Я, конечно, процесс контролирую: чтобы не лезли к голове, не нервировали, - говорит хозяин. - Удивил один мальчишка, из первого или второго класса. Он спросил: «А что, если я ему на хвост наступлю?» Объясняю, что, если сделать животному больно, оно проявит агрессию. Эта змея росла без стресса, ее никто из людей с детства не мучил.

На прогулке питон любит поваляться на диване. Фото: Личный архив героя публикации

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

И, конечно, коронный вопрос от ростовчан: а не съест ли питон их кошек, собак или даже детей во время своей прогулки.

- Он ест только в своем террариуме — там его охотничьи угодья. Когда ползает по квартире, кот Васька спокойно возле него гуляет, а иногда даже сидит на нем, - с улыбкой рассказывает хозяин экзотического питомца. - На улице появлялся только сытым, а сытое животное никем не интересуется. К тому же крупные змеи охотятся из засады и не будут гнаться за добычей.

При этом бездумно брать питона без подготовки Сергей категорически не советует. Потому что содержание большой змеи, которая может прожить четверть века, — большая ответственность.

- С террариумом должны работать только взрослые! Самый опасный момент работы со змеями — это его открытие. Змея расценивает свою территорию как охотничьи угодья и может подумать, что ее будут кормить. Надо ей дать понять, что сейчас не время кормежки, а будет уборка или прогулка, - объясняет ростовчанин.

На вопрос, кого заведет Сергей, когда кончится век этого питона-гиганта, хозяин не может ответить.

- Мне уже 51 год. Змея может прожить свободно еще 15 лет. Заводить после нее еще одну было бы безответственно, но без питомцев не обойдусь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на удава напали крысы, которых ему принесли на обед

Грызуны искусали рептилию так, что ее пришлось оперировать (подробнее)

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Удав из Ростова и попавшие к нему на обед крысы стали героями комикса

Грызуны решили переиграть сценарий и накинулись на хищника (подробнее)