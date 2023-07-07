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Дом. Семья7 июля 2023 13:13

Дочка просила купить змейку: Как в обычной квартире в Ростове вырос питон весом в 100 килограммов

Ростовчанин рассказал, как купил дочке маленькую змейку, которая превратилась в стокилограммовую рептилию
Кристина Круговых
Сергей взял трехсотграммовую змейку восемь лет назад, а теперь питомец весит больше центнера.

Сергей взял трехсотграммовую змейку восемь лет назад, а теперь питомец весит больше центнера.

Фото: Личный архив героя публикации

На днях городские паблики облетела новость об огромном питоне в центре Ростова. Рептилия массой в центнер выползла на променад в переулке Университетском. Чем, конечно, привела в восторг детвору, которая пыталась погладить «змейку», и шокировала взрослых. Хозяин холоднокровного питомца Сергей Колпаков рассказал «КП — Ростов-на-Дону», опасно ли такое домашнее животное и каково содержать гиганта в обычной квартире.

ВСЮ ЖИВНОСТЬ ТАЩИЛ ДОМОЙ

Несмотря на детство в квартире, Сергей всегда любил животных и всех их пытался одомашнить.

- Были и собаки, и кошки, и хорек. Еще до школы таскал домой змеек, ящерок. Ехали с пацанами на левый берег купаться, а обратно - с живностью. Дома, конечно, таких питомцев не принимали и заставляли везти их обратно, - вспоминает Сергей. - Дошло до того, что в пионерлагере в Шепси мне запрещалось ходить по газонам — только по асфальтированным дорожкам. Потому что как только на траву сойду — сразу какую-нибудь ящерку поймаю.

Дочка Диана восемь лет назад после императорского удава купить змейку побольше. Отец отказать не смог.

Дочка Диана восемь лет назад после императорского удава купить змейку побольше. Отец отказать не смог.

Фото: Личный архив героя публикации

ВОСЕМЬ ЛЕТ БЕЗ ИМЕНИ

Любовь к рептилиям осталась и во взрослом возрасте. Дома у ростовчанина жил императорский питон, но в шесть лет умер от своей змеиной онкологии. После этого тогда еще девятилетняя дочурка Диана попросила папу о новом питомце, чуть покрупнее. Так восемь лет назад у них поселился сетчатый питон. За эти годы хозяин так и не дал ему имя.

- Конкретной клички у животного нет, потому что у змеи нет ушных раковин. У них слух идет через вибрацию, через землю, поэтому животное на имя не откликается. Оно разве что людям нужно. Мама его Питоша называет.

В первые три года жизни сетчатый питон может прирастать до двух метров в длину, рассказывает Сергей.

В первые три года жизни сетчатый питон может прирастать до двух метров в длину, рассказывает Сергей.

Фото: Личный архив героя публикации

ЧУТОК ПЕРЕРОС

300-граммовый малыш из Таиланда был сначала дочке как браслетик, но рос не по дням, а по часам.

- Мы брали мальчика, потому что сетчатый питон — достаточно крупная змея. Парни у нее во взрослом возрасте достигают адекватных размеров - 25-30 килограммов, а девочки и за сотку вырастают, - говорит ростовчанин. - Но, видимо, нормальные условия содержания и питания спровоцировали рост - питон набрал больше, чем положено. При этом он развивается всю жизнь - особенно интенсивно в первые два-три года. Сначала увеличивается в длину, а потом в основном набирает массу.

Длину питомца хозяин давно не измерял. Навскидку — примерно четыре метра. Первое время Питоша жил в небольшом террариуме, сейчас его жилье - размером с двуспальную кровать.

Дочка пошла в папу - не боится животных, которые окружающих приводят в панику, и усиленно изучает химию и биологию к ЕГЭ в следующем году.

Дочка пошла в папу - не боится животных, которые окружающих приводят в панику, и усиленно изучает химию и биологию к ЕГЭ в следующем году.

Фото: Личный архив героя публикации

ЧЕТЫРЕ - ПЯТЬ КРОЛИКОВ НА ОБЕД

Однажды, когда питомец был поменьше, выбрался из террариума и заполз на диван к 70-летней маме Сергея. Женщина не испугалась, но напомнила, что каждый должен спать в своей комнате или террариуме. После этого змеиное жилье укрепили - больше оно не подводило.

Ростовское лето питону по нраву, а вот зимой нужен дополнительный обогрев. Комфортная температура для холоднокровного — от +26 градусов. Хозяин утепляет террариум термошнурами — по расходам выходит не дороже обычной лампочки.

В месяц питон съедает четыре - пять живых кроликов — до 15 килограммов пищи.

- Он готов повторить и через неделю. Но при содержании в домашних условиях и малоподвижном образе жизни можно заработать ожирение. Поэтому, по всем рекомендациям герпетолога, питается раз в месяц, - объясняет Сергей.

Питон тоже любит охладиться в ванной.

Питон тоже любит охладиться в ванной.

Фото: Личный архив героя публикации

НАЙТИ У ЗМЕИ ПОЧКИ

Лечение у змеи тоже особое. К пациенту внушительных размеров ветврача вызывают на дом. Если нужно поставить укол, то делают его выше почек — герпетолог знает, где это. Сам Сергей примерно тоже, но доверяет только ветеринару. Домашним лечением приходится заниматься в случаях попроще.

- Змея у нас очень адекватная и не нервная. В молодости у питона был накол зуба и стоматит — десна воспалилась. Ветврач прописал втирать в челюсть растертую таблетку. Понятно, что это животному не нравилось — он вырывался, пытался уползти, но не кусался, - рассказывает Сергей.

«А ЕСЛИ Я ЕМУ НА ХВОСТ НАСТУПЛЮ?»

До пандемии, когда питон был полегче, хозяин мог в одиночку вынести его на улицу с третьего этажа без лифта. В это время змейка часто гуляла по центру города. Но, как и многие люди, Питоша набрал вес на «удаленке» и стал нетранспортабельным. Его звездный час в соцсетях случился, когда хозяин вместе с помощником вынес животное буквально на 15-минутную фотосессию возле дома.

- Люди всегда с интересом подходят, с детьми. Я, конечно, процесс контролирую: чтобы не лезли к голове, не нервировали, - говорит хозяин. - Удивил один мальчишка, из первого или второго класса. Он спросил: «А что, если я ему на хвост наступлю?» Объясняю, что, если сделать животному больно, оно проявит агрессию. Эта змея росла без стресса, ее никто из людей с детства не мучил.

На прогулке питон любит поваляться на диване.

На прогулке питон любит поваляться на диване.

Фото: Личный архив героя публикации

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

И, конечно, коронный вопрос от ростовчан: а не съест ли питон их кошек, собак или даже детей во время своей прогулки.

- Он ест только в своем террариуме — там его охотничьи угодья. Когда ползает по квартире, кот Васька спокойно возле него гуляет, а иногда даже сидит на нем, - с улыбкой рассказывает хозяин экзотического питомца. - На улице появлялся только сытым, а сытое животное никем не интересуется. К тому же крупные змеи охотятся из засады и не будут гнаться за добычей.

При этом бездумно брать питона без подготовки Сергей категорически не советует. Потому что содержание большой змеи, которая может прожить четверть века, — большая ответственность.

- С террариумом должны работать только взрослые! Самый опасный момент работы со змеями — это его открытие. Змея расценивает свою территорию как охотничьи угодья и может подумать, что ее будут кормить. Надо ей дать понять, что сейчас не время кормежки, а будет уборка или прогулка, - объясняет ростовчанин.

На вопрос, кого заведет Сергей, когда кончится век этого питона-гиганта, хозяин не может ответить.

- Мне уже 51 год. Змея может прожить свободно еще 15 лет. Заводить после нее еще одну было бы безответственно, но без питомцев не обойдусь.

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