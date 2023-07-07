С травмами она доставлена в больницу. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадала 29-летняя женщина. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Авария произошла на трассе «Новочеркасск-Каменоломни» 7 июля около 16 часов.

По предварительной информации, 37-летний водитель «Ауди- Аб» выехал на полосу встречного движения там, где это запрещено. В результате, на всей скорости он врезался в автомобиль «Ниссан Альмера», под управлением 29-летней женщины.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Ниссан Альмера» получила травмы различной степени тяжести, доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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(Подробности)