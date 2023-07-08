В Ростовской области пятые сутки разыскивают мужчину, который вышел с работы и пропал

50 волонтеров разыскивают жителя Ростовской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в поселке Реконструктор Аксайского района, пропал 73-летний Михаил Кухмистров. Вечером, 3 июля, он вышел с работы, но дома так и не появился.

Мужчина пропал 3 июля. Фото: "Лиза Алерт Юг"

Близкие обратились за помощью к волонтерам и в полицию.Как рассказали в сообществе «Лиза Алерт», за эти дни поиска добровольцы обзвонили 20 больниц, изучили камеры наблюдения, поговорили с возможными свидетелями. Но пока найти мужчину не удалось.

- В поисках приняли участие свыше 50 добровольцев, в том числе родственники пропавшего, а также представители полиции. Мы не сдаемся! Наши добровольцы выполняют задачи по поиску круглосуточно, - добавили волонтеры.

КОНРЕТНО

Если у вас есть информация о пропавшем, просьбе сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700 54 52

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