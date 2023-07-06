«Я просто хочу увидеть ее живой!»: в Ростовской области мать двоих детей пропала после ссоры с мужем

К поискам женщины подключился отряд "Лиза Алерт" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В хуторе Кудинов Багаевского района Ростовской области три недели идут поиски местной жительницы. 43-летняя Ангелина Поберей пропала 15 июня. С тех пор известий о ней нет. К розыску, помимо полиции, подключились и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Журналист «Комсомольской правды – Ростов-на-Дону» пообщалась с мужем Ангелины, который рассказал подробности пропажи супруги.

ВЫГНАЛ ИЗ ДОМА В ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ

По словам 42-летнего Даниила, в гражданском браке они уже 14 лет. За это время, говорит мужчина, было всякое.

- Прожили пять лет в Ростове, а потом уехали в деревню. В городе тяжело, он выматывает, - делится Даниил.

Он не скрывает, что периодически в семье вспыхивали скандалы. В день своего исчезновения Ангелина вновь поругалась с супругом.

- Она в последнее время нигде не работала. А я старался, у нас же две дочки. Из-за этого и поругались. Я спросил: «Почему ты мне не помогаешь?». А она ответила, что ей лень, - рассказывает «КП-Ростов-на-Дону» Даниил.

После этого мужчина сам выгнал ее из дома.

Ангелина Поберей пропала 15 июня. Фото: "Лиза Алерт"

НИ ТЕЛЕФОНА, НИ ДЕНЕГ

- В воспитательных целях. Понимаете? Я был уверен, что через час она вернется, мы помиримся и все будет, как прежде.

Но в тот день Ангелина домой не пришла. Не вернулась и на следующий. С момента исчезновения прошло уже три недели, но вестей о женщине нет.

С собой у Ангелины не было ни телефона, ни денег, ни документов. Близкие не представляют, куда она могла деться. Говорят, что друзей в других городах у нее не было. Тем временем, уверяет Даниил, и он, и дочери сильно переживают за Ангелину.

- Я просто хочу увидеть ее живой. Девочки скучают по матери. Я их пытаюсь успокоить, говорю, что она найдется. Я сейчас должен быть сильным ради них, - добавил муж пропавшей.

АЛЛО!

Если у вас есть информация о местонахождении Ангелины Поберей, просьба сообщить по телефонам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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