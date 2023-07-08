В массовой аварии под Ростовом ранены четыре человека

Машины превратились в груду металла. Фото: пресс-служба ГИБДД

В Ростовской области, недалеко от Азова, на трассе произошла серьезная авария с участием трех автомобилей, сообщили в областной ГИБДД.

По данным ведомства, 27-летний водитель «Рено» не справился с управлением и «вылетел» на встречную полосу. Там иномарка столкнулась с «Черри». От удара «Рено» отбросило на встречный автомобиль «Шевроле».

В результате аварии пострадали четверо человек. С травмами в больницу доставили водителя «Шевроле» и трех его 13-летних пассажирок.

- По факту аварии ведется проверка, - прокомментировали в региональной ГИБДД.

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