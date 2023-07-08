В Ростовской области ищут 25-летнего парня, исчезнувшего по дороге из Таганрога в Татарстан

Волонтеры ищут парня, который пропал 20 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области разыскивают 25-летнего Антона Баевского, рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Просьба сообщить, если у вас есть информация о пропавшем. Фото: "Лиза Алерт", Ростовская область

По данным волонтеров, парень 20 июня выехал из Таганрога в Татарстан. Его путь должен был пролегать через Москву, Казань, Нижнекамск.

Но на связь он прекратил выходить в день отъезда. С тех пор о нем нет никаких известий.

Приметы Антона: рост 190 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза голубые. Был одет в белую футболку, темные шорты, красные тканевые кроссовки и в кепку. С собой взял чемодан.

КОНКРЕТНО

Если у вас есть сведения, которые могут посодействовать поиску, позвоните на горячую линию 8 (800) 700-54-52 (звонок бесплатный).

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