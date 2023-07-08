В Ростовской области меньше, чем за месяц, утонули трое детей

С середины июня по начало июля в Ростовской области утонули трое детей Фото: Александра БУДАЕВА

В Ростовской области с середины июня в водоемах утонули трое детей, сообщает региональный следственный комитет.

Так, в Семикаракорском районе девятилетний мальчик пошел на Дон без взрослых. Обратно он так и не вернулся. Чуть позже его тело нашли в реке.

Еще один несчастный случай произошел в Ростове на одной из баз отдыха. Туда четырехлетний мальчик приехал вместе с родителями. Пока взрослые отвлеклись, он утонул.

В тот же день 12-летний ребенок, находясь вместе с родителями на берегу Дона вблизи станицы Старочеркасской Аксайского района зашел в реку, где также утонул.

- По всем фактам гибели детей следователи проводят процессуальные проверки, устанавливают обстоятельства произошедшего, а также причины приведшие к трагическим последствиям. Следственное управление в очередной раз обращает внимание родителей и лиц, ответственных за воспитание несовершеннолетних, на необходимость серьезного подхода к вопросам их досуга и времяпрепровождения, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

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