В Ростовской области сработала система ПВО, повреждены несколько домов

В Ростовской области сработала система ПВО
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Ростовской области в воскресенье, в 12 часов дня, 9 июля сработала система ПВО. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев, была сбита украинская ракета.
По информации администрации Донецка, часть осколков повредила кровли домов. К восстановительным работам приступят завтра.
Глава администрации Донецка Роман Кураев отметил, что повреждения незначительные. Раненых и пострадавших нет.
Более подробно читайте здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростовской области система ПВО сбила украинскую ракету
Повреждена кровля нескольких домов (подробнее)