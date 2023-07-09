В Ростовской области сработала система ПВО, повреждены несколько домов

В Ростовской области сработала система ПВО Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области в воскресенье, в 12 часов дня, 9 июля сработала система ПВО. Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев, была сбита украинская ракета.

По информации администрации Донецка, часть осколков повредила кровли домов. К восстановительным работам приступят завтра.

Глава администрации Донецка Роман Кураев отметил, что повреждения незначительные. Раненых и пострадавших нет.

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