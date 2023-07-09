Губернатор Ростовской области озвучил уточненную информацию о последствиях после работы ПВО

Жители сфотографировали обломки украинской ракеты. Фото: телеграм-канал Василия Голубева

В Ростовской области в воскресенье, 9 июля, сработала ПВО. В небе над Донецком была сбита украинская ракета.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор донского края Василий Голубев, в результате были повреждены кровли на двух домах. Строения расположены в двух поселках у Донецка.

- Повреждения шиферной кровли получили два строения: дом на ул.Лизы Чайкиной, 11 и летняя кухня на ул.Флотской, 8, - прокомментировал Василий Голубев.

Крыши починят уже завтра, 10 июля. Из местных жителей никто не пострадал.

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