Жители Ростовской области показали обломки после того, как силы ПВО сбили украинскую ракету

Появились фото обломков, упавших в Донецке после работы ПВО. Фото: телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

В Ростовской области, между Каменском-Шахтинском и Донецком, в воскресенье днем, 9 июля, силами ПВО была сбита украинская ракета. Об этом сообщили губернатор донского края Василий Голубев и администрация Донецка.

Фрагменты после работы ПВО упали в населенных пунктах вблизи Донецка. Осколками были повреждены несколько домов.

Вот что нашел местный житель на улице. Фото: телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

- Уточненная информация по последствиям от работы ПВО: фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка: на ЦОФе и Двадцатке, - написал в своем телеграм-канале Василий Голубев.

Обломки повредили крышу одного из домов. Фото: телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

В результате у двух строений был поврежден шифер на крышах. Так, ремонт кровли потребуется дончанам, проживающим по адресу Лизы Чайкиной, 11. Осколок попал на их дом.

Также один из фрагментов повредил крышу летней кухни, расположенной по адресу: Флотская, 8.

ПВО сработала примерно в 12 часов дня. Фото: телеграм-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева

Никто из людей не пострадал. Власти обещают уже в этот понедельник починить крыши.

Местные жители сделали фотографии обломков. Снимки были опубликованы в телеграм-канале губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Так, какие-то фрагменты совсем небольшие - с легкостью помещаются на ладони. Но есть и те осколки, который имеют в длину примерно 20 сантиметров.

Глава администрации Донецка Роман Кураев попросил горожан при обнаружении осколков звонить по номеру 112.

Тем временем, местные жители рассказали, что слышали днем звуки, похожие на гром.

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