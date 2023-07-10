10 июля в Ростовской области ожидаются дожди с грозами и шквалистым ветром

Ранее было объявлено штормовое предупреждение Фото: Евгения ГУСЕВА

Сегодня, 10 июля, местами по Ростовской области прогнозируют дожди с грозами, градом и ветром до 20-25 м/с. Ранее было объявлено штормовое предупреждение, напоминают в ГУ МЧС России по донскому региону.

Жителей Дона просят быть осторожными в непогоду. Во время осадков и ветра необходимо находиться в отдалении от деревьев, ЛЭП, рекламных щитов и других конструкций, которые может повредить стихия.

Опасно подходить к оборванным проводам. В случае перепадов электроэнергии лучше отключить в доме все электроприборы. При любых происшествиях нужно звонить по номеру «112».

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