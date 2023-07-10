21-этажный бизнес-центр собираются возвести на левом берегу Дона в Ростове

Сейчас в донской столице отмечается нехватка деловой недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону, около ТРК «Мегамаг», собираются возвести 21-этажный бизнес-центр. Строительством займется концерн «Единство», сообщает издание «Город N».

- Новый объект будет обладать преимуществами, в частности удобством расположения, вместительной парковкой, остановками общественного транспорта, - прокомментировала журналистам гендиректор концерна «Единство» Валентина Полевиченко.

Известно, что проект планировки участка площадью в 3 га уже прошел общественные слушания, и комиссия рекомендовала главе администрации города утвердить решение.

По плану, третья очередь строительства будет состоять из двух зданий в 21 и 5 этажей. Их общая площадь пока не определена, она может варьироваться от 38 тысяч до 92,5 тысячи кв. метров.

Добавим, сейчас в донской столице отмечается нехватка деловой недвижимости. С развитием левобережья территория рядом с ТРК станет продолжением центра города. Эксперты уверены, что новые офисы будут востребованы.

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