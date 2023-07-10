Жалобу от экс-главы Ростовского областного суда рассмотрит Верховный суд России

Вопрос рассмотрит коллегия по административным делам Фото: Артем КИЛЬКИН

Жалобу экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой рассмотрит Верховный суд России. На сайте инстанции можно найти соответствующую информацию.

Судя по открытым данным, заявление поступило в прошлом месяце, 21 июня, уже на следующий день после этого все материалы приняли к производству. Заседание назначено на 17 августа 2023 года.

Рассматриваться будет просьба об отмене решения Высшей квалификационной коллегии судей России (ВККС РФ) о даче согласия на возбуждение дела в отношении Елены Золотаревой. Поступившим вопросом займется коллегия по административным делам.

Напомним, разрешение на возбуждение дела утвердили 26 мая 2023 года в ВККС по рекомендации главы СК России Александра Бастрыкина.

Добавим, специалист подала в отставку в апреле, через время после обысков у коллег. Тогда под выяснения попали почти 20 представителей Фемиды.

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Официальной информации пока нет, о вердикте коллегии сообщают журналисты (подробности)