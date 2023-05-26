На заседании ВККС разрешили возбудить дело в отношении экс-главы Ростовского областного суда

Заседание Высшей квалификационной коллегии судей состоялось сегодня, 26 мая Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростове-на-Дону в отношении экс-председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой теперь могут возбудить уголовное дело. Соответствующее разрешение утвердили в ходе заседания Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС), сообщает 26 мая портал Pravo.ru.

- Бывшего председателя Ростовского облсуда на совещании не было по семейным обстоятельствам. Ранее специалист опровергла все обвинения в свой адрес и отказалась от подробных показаний. По мнению представителя экс-судьи Максима Хырхырьяна, «все описанные обстоятельства были неправильно квалифицированы», - говорится в опубликованной информации.

Напомним, о решении дать ход уголовному делу накануне попросил глава СК России Александр Бастрыкин. В случае начала следствия Елене Золотаревой могут грозить разбирательства по частям 5 и 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки»).

Добавим, специалист подала в отставку в апреле, через время после обысков у коллег. Тогда под выяснения попали почти 20 представителей Фемиды.

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