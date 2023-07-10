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НовостиПроисшествия10 июля 2023 12:50

Журналистка из Ростова погибла в Кабардино-Балкарии во время конной прогулки

По предварительным данным, ростовчанка упала с лошади и умерла на месте от травм
Ангелина СКИБА
Трагедия произошла на территории лесного массива

Трагедия произошла на территории лесного массива

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Ростовской области погибла во время конной прогулки в Кабардино-Балкарии. Эту информацию 10 июля «КП - Ростов-на-Дону» подтвердили в пресс-службе республиканского управления МЧС России.

- Действительно, происшествие регистрировалось. Погибла жительница донского региона 1985 года рождения (38 лет), - прокомментировал представитель экстренного ведомства.

Ранее в соцсетях управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике рассказали, что трагедия произошла в вечером 5 июля в Эльбрусском районе. На территории лесного массива, недалеко от населенного пункта Терскол, туристка упала с лошади и умерла на месте от травм.

Добавим, по неподтвержденным данным, ушла из жизни журналист из Ростова-на-Дону. Известно, что в последнее время специалист вела курс для подростков, планирующих работать в СМИ.

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Предварительную информацию по происшествию рассказали в УГИБДД (подробности)