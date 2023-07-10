Завод по производству БПЛА построят в Ростовской области за 500 млн рублей

Соглашение было подписано на международной выставке "Иннопром-2023". Фото: правительство Ростовской области.

В Ростовской области построят завод по производству беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение подписали заместитель губернатора региона Игорь Сорокин и гендиректор «Робоавиа» Роман Гуров.

Власти рассчитывают, что предприятие даст на первом этапе 200 рабочих мест, на втором — 500. Каждый год здесь будут выпускать 1100 БПЛА.

— Объем инвестиций в производство составит порядка 500 млн рублей, —рассказал заместитель губернатора Игорь Сорокин.

Ранее стало известно, что в донском регионе возведут комплекс по переработке отходов. Объем инвестиций в этот проект может составить 1,3 млрд рублей.

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