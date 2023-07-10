В Ростове за счет инвесторов разработают несколько новых участков дорог

В прошлые годы с участием инвесторов выполнили 9 проектов строительства дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца 2023 года в Ростове-на-Дону за счет инвесторов планируют разработать проекты строительства новых участков дорог. Об этом в Telegram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Без бюджетного финансирования должны разработать проекты участков дорог на улицах Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева и на проспекте 9-го Мая. Стоимость работ по их строительству - более 2 млрд рублей, - написал Алексей Логвиненко.

Указанные задачи выполнят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», начиная с 2024-2025 гг.

Сити-менеджер добавил, что в рамках частно-государственного партнерства инвестор обычно вкладывает средства в создание документации и прохождение экспертизы, а мэрия после этого реализует утвержденные разработки.

Например, с применением такого сотрудничества в 2019-2022 годах выполнили 9 проектов строительства новых автодорог на территории Левенцовки.

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