В Ростове за счет инвесторов разработают несколько новых участков дорог

В прошлые годы с участием инвесторов выполнили 9 проектов строительства дорог
Фото: Алексей БУЛАТОВ
До конца 2023 года в Ростове-на-Дону за счет инвесторов планируют разработать проекты строительства новых участков дорог. Об этом в Telegram сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
- Без бюджетного финансирования должны разработать проекты участков дорог на улицах Еляна, Сталинградской, Назарько, Курсантов, Ткачева и на проспекте 9-го Мая. Стоимость работ по их строительству - более 2 млрд рублей, - написал Алексей Логвиненко.
Указанные задачи выполнят в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», начиная с 2024-2025 гг.
Сити-менеджер добавил, что в рамках частно-государственного партнерства инвестор обычно вкладывает средства в создание документации и прохождение экспертизы, а мэрия после этого реализует утвержденные разработки.
Например, с применением такого сотрудничества в 2019-2022 годах выполнили 9 проектов строительства новых автодорог на территории Левенцовки.
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