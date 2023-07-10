Власти Ростовской области спрогнозировали рост бедности в регионе Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области спрогнозировали рост бедности в регионе. Соответствующая информация появилась на сайте правительства региона.

Так, в программе по борьбе с бедностью власти Ростовской области поставили цель к 2030 году снизить число малоимущих граждан до 7%. Напомним, что эта та категория жителей, которые живут на сумму меньше, чем прожиточный минимум. Сегодня в регионе эта сумма составляет 13 513 рублей. Согласно опубликованной информации, в прошлом году число малоимущих жителей составляло 10,5% от общего числа. Согласно прогнозу к концу 2023 года этот показатель составит 10,9%.

Однако со следующего года ситуация начнет улучшаться, то есть показатель бедности будет снижаться до 0,5 — 0,6% в год. Добиться такого результата поможет увеличение размера зарплат бюджетникам, новым мерам соцподдержки и трудоустройству граждан.

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(Подробности)