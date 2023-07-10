В Ростове пустырь у парка Строителей выставили на продажу за 80 млн рублей

Рядом с местом располагаются два жилых микрорайона Фото: Руслан ВОРОНОЙ, Экспресс газета

В Ростове-на-Дону у парка Строителей выставили на продажу пустырь за 80 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте бесплатных объявлений.

Площадь продаваемого участка - 10 соток. Он находится на улице Филимоновской, 96а. Территория располагается недалеко от Буденновского проспекта, также рядом с ней есть два жилых микрорайона.

Автор объявления также указал, что одним из плюсов является винный завод, который располагается рядом с пустырем и есть предварительное согласование по разрешению на строительство.

Участок планируют продать за 80 млн рублей.

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