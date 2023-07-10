В Ростове на Военведе пассажирка автобуса №10 пострадал во время торможения

В результате ДТП пострадала 59-летняя пассажирка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове пассажирка автобуса получила травмы. Происшествие случилось 10 июля около 11:30 на Военведе.

Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 66-летний водитель пассажирского автобуса «КАВЗ» выполнял маршрут №10 (ГПЗ-10 - микрорайон Суворовский). Когда он проезжал по улице Таганрогской, то в районе дома №110В резко затормозил. По инерции люди внутри салона попадали.

Всего в тот момент в транспорте ехали порядка 40 человек.

- В результате ДТП пострадала 59-летняя пассажирка, - добавили в ведомстве. - Ее доставили в медицинское учреждение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на Космонавтов в ДТП с автобусом пострадала 67-летняя женщина

Пенсионерку доставили в больницу

(Подробности)