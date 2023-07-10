Президент РФ подписал закон об упразднении пяти судов Ростовской области

Вместо них организуют судебное присутствие Фото: Артем КИЛЬКИН

В Ростовской области закрыли пять судов. Президент России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон, сообщили 10 июля на сайте Кремля.

Федеральный закон принят Государственной Думой 29 июня 2023 года и одобрен Советом Федерации 5 июля 2023 года.

Под расформирование попали Орловский, Мартыновский, Целинский и Песчанокопский районные суды, а также Сальский городской суд. Однако сове существование они прекратят только формально. Все здания остались на месте.

Изменения коснулись в основном юридических документов. Теперь официально вместо Орловского районного суда появилось судебное присутствие, по документам относящееся к Пролетарскому районному суду. Мартыновский районный суд обслуживает Семикаракорский районный суд, а Целинской районный суд вошел в состав Егорлыкского районного суда. Сальский городской и Песчанокопский объединили в Сальский районный суд.

- Данный закон направлен на совершенствование организации работы судов общей юрисдикции, осуществляющих правосудие на территории Ростовской области», – отметили в пресс-службе Кремля.

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