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НовостиПроисшествия11 июля 2023 5:34

В Ростове на Стачках водитель легковушки насмерть сбил пешехода

От полученных травм он скончался на месте происшествия
Лейла МИРИШОВА
От полученных травм мужчина скончался на месте

От полученных травм мужчина скончался на месте

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону водитель отечественного авто насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла вечером 10 июля.

По предварительной информации, 25-летний водитель «ВАЗ 21053» двигался по проспекту Стачки. В этот момент на проезжую часть вышел пешеход. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил 55-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Известно, что погибший переходил дорогу в неположенном месте.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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