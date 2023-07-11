В Ростове на Стачках водитель легковушки насмерть сбил пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте
Фото: Лейла МИРИШОВА
В Ростове-на-Дону водитель отечественного авто насмерть сбил пешехода. Об этом сообщили в УГИБДД по региону. Трагедия произошла вечером 10 июля.
По предварительной информации, 25-летний водитель «ВАЗ 21053» двигался по проспекту Стачки. В этот момент на проезжую часть вышел пешеход. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил 55-летнего мужчину. От полученных травм он скончался на месте ДТП. Медикам оставалось лишь констатировать его смерть. Известно, что погибший переходил дорогу в неположенном месте.
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ростове на Военведе пассажирка автобуса №10 пострадала во время торможения
Женщина получила травмы, упав из-за резкого движения транспорта