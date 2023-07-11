Долги жителей Ростовской области перед банками достигли 30 млрд рублей

Аналитики сделали подсчеты на основе данных Банка России Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Просроченные долги жителей Ростовской области перед банками по состоянию на 1 июня 2023 года достигли более чем 30 млрд рублей. Такой вывод сделали аналитики одного из коллекторских агентств после исследования данных Банка России.

Речь идет о задолженностях без ипотечной составляющей. Динамика изменения сумм с 1 января по июнь 2023 года на Дону составила 3 %.

Отметим, по ЮФО и России это не самые высокие показатели. Например, одной из наиболее ощутимых, кроме Москвы и Московской области, оказалась доля долгов в Краснодарском крае (около 50 млрд рублей).

При этом в топ-10 регионов с максимальной динамикой роста задолженности вошли: Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Крым, Сахалинская и Магаданская области, Алтай, Севастополь, Чеченская Республика, Хакасия, Ямало-Ненецкий автономный округ.

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