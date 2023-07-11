Филиал «Газпрома» в Ростове крупно оштрафовали за недостроенный газопровод

По словам ресурсников, газовые сети не были введены в эксплуатацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Газовиков в Ростовской области оштрафовали на 600 тысяч рублей из-за потребителя, который остался без обещанной услуги. Об этом сегодня, 11 июля, сообщает пресс-служба Ростовского УФАС.

- Меры воздействия применили к компании «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». Решение вынесли в начале июля в Арбитражном суде на основании заявления антимонопольной службы, - рассказали в УФАС.

Выяснилось, что еще в марте 2022 года житель Дона подписал договор о технологическом присоединении своего объекта. Специалисты должны были провести работы в течение 135 дней, но этого не произошло.

Ресурсники в итоге заявили, что сети, которые должны были использовать для подключения, оказались не введены в эксплуатацию. Однако это объяснение посчитали в итоге недостаточным.

- Данное обстоятельство было заранее известно газораспределительной организации и не освобождает ее от исполнения принятых по договору обязательств, - подчеркнули в Ростовском УФАС.

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