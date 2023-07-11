11 июля в Ростове из-за непогоды ограничили движение машин по улице Малиновского

Осадки с грозами сейчас идут в разных районах донской столицы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Днем 11 июля в Ростове-на-Дону из-за непогоды ограничили движение транспорта по улице Малиновского. Об этом сообщила пресс-секретарь городской администарции Мария Петрова.

- В связи с повышением уровня воды в результате обильного выпадения ливневых осадков с 14:40 11 июля было ограничено движение машин по Малиновского в границах пересечения со Стачки и улицей 339-й Стрелковой Дивизии, - проинформировала Мария Петрова.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Погода», осадки с грозами сейчас идут в разных районах донской столицы. Стихия может продлится в ближайшие два часа.

Напомним, ранее синоптики и спасатели предупреждали о возможных ливнях и ветре до 20-24 м/с в течение 11 июля, а также грядущей ночью и утром 12 июля. Жителей донской столицы и региона просят быть осторожными в непогоду.

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