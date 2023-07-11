Днем во вторник на Ростов обрушился ливень с грозами

Ранее синоптики предупреждали о возможных ливнях и ветре до 20-24 м/с
Фото: Дмитрий Кутепов
Днем 11 июля на Ростов-на-Дону обрушился ливень с грозами. Сейчас осадки идут в большинстве районов города. Об этом можно судить по данным сервиса «Яндекс. Погода».
Предположительно, стихия продержится еще около двух часов. Дорожных заторов пока нет, но в ближайшее время они могут появиться. Известно, что в целях безопасности было ограничено движение транспорта по улице Малиновского.
Напомним, до этого синоптики предупреждали о возможных ливнях и ветре до 20-24 м/с. Дожди ожидаются также до конца сегодняшнего дня, ночью и завтра утром. Жителей донской столицы просят быть осторожными в непогоду, особенно внимательными следует быть за рулем. Лучше воздержаться от поездок во время дождя.
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