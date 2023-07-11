Водителей в Ростовской области попросили быть осторожными за рулем из-за дождей

Водителям не следует совершать маневры во время непогоды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 11 июля, местами по Ростовской области уже прошли дожди. Осадки также ожидаются до конца дня, ночью и утром 12 июля. В связи с этим водителям нужно быть очень осторожными на дорогах, напоминают в Госавтоинспекции.

- Следует контролировать дорожную ситуацию. При ухудшении видимости лучше снизить скорость и не совершать маневров, не убедившись в их полной безопасности. Нельзя забывать о дистанции и боковом интервале, - подчеркивают правоохранители.

Помните: сцепление колес с асфальтом во время дождя значительно снижается, поэтому можно потерять управление.

Добавим, ранее в Ростовской области объявили штормовое предупреждение. 11 и 12 июля прогнозируют ливни с грозами, градом и усилением ветра до 20-24 м/с.

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